Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан. Трансляцию прибытия корабля ведет американское космическое агентство NASA. Приводнения корабля с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 2:57 по местному времени (9:57 по Киеву). В прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на МКС астронавтов. Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке. Как писало РБК-Украина, ранее космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от Международной космической станции