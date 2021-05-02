Предположим, что вы являетесь поклонником бело-серо-бежевой гаммы. Итак, основа вашего гардероба — приглушенные цвета. А по весне захотелось добавить красок. Это можно сделать с помощью акцентов, добавлять аксессуары и таким образом поднимать настроение. Но здесь критически понимать, как работают цвета, как они сочетаются. Велик риск наделать дел и перегрузить образ. Как же правильно расставить яркие акценты и создать стильный образ, рассказала стилист Анастасия Амстердам на своей странице в Instagram. Лучше яркие аксессуары смотрятся в черно-бело-сине-серых образах. Вот Вам простое правило — ваш образ состоит из 1-2 этих цветов, тогда к ним можно добавить любой яркий акцент. Какой например? ⠀ Яркая сумка. Больше ее никак не поддерживает обязательно. Она может просто быть. ⠀ Яркая обувь. Я бы советовала красный цвет. Удачно будет выглядеть в черных, синих, белых, серых образах. С джинсами тоже всегда уместно. ⠀ Яркая помада. Слушайте, как же круто выглядят красные губы в самом банальном образе из джинсов и белой футболки.

⠀ Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist) Цветные платки. Мне эта тема не нравится, слишком уж часто цветной платком пытаются развеселить унылый комплект из устаревших вещей. Получается еще хуже. Особенно вот эти 1000 и 1 способ связать платок. Осторожнее с этим. ⠀ Еще важное! Думайте хорошо, куда ставите яркий акцент. Где акцент — там внимание. Не хотите привлекать к бедрам внимание, не носите яркую кросс-боди. Это как пример, во всех зоны разные. Напомним, ранее стилист показала актуальные модели вязаных жилетов в 2021.