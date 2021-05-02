Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Согласно документу будет активизирован процесс описания общего участка границы. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана. Стороны заявили о необходимости мирного урегулирования конфликта на общей границе. "Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии киргизско-таджикского государственной границы на участках государственной границы, которые остались. По итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол", — говорится в сообщении. Напомним, конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения. На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан взыскали войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек. Делегации Кыргызстан и Таджикистан 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.