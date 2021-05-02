Константин Меладзе, который недавно рассказал, почему не помогает своей дочери Лии, тронул признанием о своих родителях. Об этом знаменитый композитор и продюсер Константин Меладзе сказал в интервью в программе "Люди большого города" на телеканале KYIV.LIVE. По словам Меладзе, мама и папа присутствуют в каждой его песни.

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе с родителями (instagram.com/meladzemusic) "Мы — очень сплоченная семья. Не бывает такого дня, чтобы мы не звонили маме с папой, не думали о них, не говорили о них между собой. Наверное, поэтому они до сих пор живы и здоровы, слава Богу. И надеюсь, смогут прожить еще много лет ", — признался Константин. Он добавил, что вместе с братом и сестрой пытаются быть рядом у родителей и "стимулировать их к какой-то бурной жизнедеятельности".

Фото: Валерий, Лиана и Константин Меладзе в детстве (instagram.com/meladzemusic) "Мама до сих пор готовит на пятерых: на себя, папу и нас троих, потому что мы время от времени залетаем в гости, и у нее должны быть полные кастрюли еды. Ежедневно встает через" не могу "и готовит, папа бежит на рынок за продуктами … Мы продолжаем жить единой семьей, хотя и у Валеры своя семья, и у сестры, и у меня … и это — счастливые семьи ", — подытожил он. Ранее сообщалось, что Константин Меладзе рассказал о карантине с женой, и признался, что сначала это было счастье. Также мы писали о том, что недавно были рассекречены элитное жилье Брежневой и Меладзе в Киеве на миллионы долларов.