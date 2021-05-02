Число новых случаев заражения коронавируса в Индии незначительно снизилось в воскресенье, 2 мая, но количество смертей от COVID-19 подскочила до рекордных 3689 человек. Еще один штат закрылся на карантин, поскольку система здравоохранения страны не способно справиться с огромной нагрузкой. Об этом сообщает Reuters. Власти сообщили о 392 488 новых случаев за предыдущие 24 часа, в результате чего общее число случаев достигло 19,56 млн.На данный момент вирус убил 215 542 человека. В субботу Индия сообщила о рекордных 401993 новых случаев коронавируса. Индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 000 случаев заболевания в течение более 10 дней подряд. Десятки людей умерли за последнюю неделю из-за нехватки кислорода в больницах только в Дели. Почти 10 индийских штатов и территорий ввели ограничения в той или иной форме, даже несмотря на то, что федеральное правительство по-прежнему неохотно вводит национальную изоляцию. Восточный Штат Одиши стал последним, кто объявил о двухнедельной изоляции, присоединившись в Дели, Махараштры, Карнатаки и Западной Бенгалии. Другие штаты, в том числе Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш и Раджастхан, ввели или комендантский час в ночное время, или карантин в выходные. Газета Indian Express сообщила в воскресенье, что целевая группа страны по COVID — 19 посоветовала федеральному правительству ввести национальную изоляцию. Как сообщало РБК-Украина, Украина со 2 мая закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста. Ранее директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк в комментарии РБК-Украина сообщала, что индийский штамм коронавируса может привести к значительным трудностям в стране.