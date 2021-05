Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На Пасху, 2 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет, отметили в пресс-центре. "Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", — говорится в сообщении. Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 2 мая 2021 Слава … Posted by Операция объединенных сил / Joint Forces Operation on Sunday, May 2, 2021 Напомним, в украинской делегации ТКГ заявляли, что шансы на установление "пасхального перемирие" на Донбассе практически отсутствуют. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальное перемирие" на Донбассе. Он надеется, что Россия с уважением относится к этому празднику.