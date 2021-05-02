Некоторые популярные процедуры могут существенно повредить кожу и испортить ее состояние, усилив существующие проблемы. От которых привычных бьюти-рутин стоит отказаться во имя красивой и здоровой кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина. На личной странице в Instagram она перечислила процедуры для лица, которые не стоит делать никому. Специалист напомнила, что не навредить — одна из главных задач ухода. Эксперт составила список того, что травмирует нашу кожу. Травмирует, приводит к обезвоживанию, чувствительности, провоцирует появление высыпаний, пигментации и других проблем. Агрессивные умывалки Мыло для очищения лица Отсутствие в уходе тоника / лосьона Несоответствующая друг другу пара "Умивалка + тоник" Масла для лица Натуральные скрабы Щёточки и спонжи для очищения лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Механическая чистка и выдавливание прыщей Использование средств не по назначению (например, мицелярка для умывания. Это средство только для демакияжа) Бездумное использование кислот "Народные" средства (пилинг содой, ягодные маски (кислота), хлоргексидин вместо тоника и т.д.) Ночной крем ( помните, не всем он показан) Отсутствие SPF защиты в дни повышенной солнечной активности (индекс УФ выше 2х) Отсутствие регулярного базового ухода Неправильный вам уход (средства подобраны неверно) Она уточнила, что, например, Умивалка и тоник должны решать поставленные задачи и давать коже комфорт и результат. Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила выбирать и правильно делать маску из глины.