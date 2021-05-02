Известная украинская певица и актриса Оля Полякова откровенно рассказала, планирует ли она снова стать мамой. Артистка воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. В интервью программе "Светская жизнь" она призналась, что пока не готова снова стать мамой. По словам Поляковой, у нее пропало желание заводить третьего ребенка, когда ее дочери выросли и она почувствовала свободу. Также она отметила, что двое детей — это тоже неплохо. "Я всем женщинам советую — вот пока есть вот это желание, оно где-то лет до 5, пока еще младше ребенок, ты еще в этом состоянии, когда хочешь еще детей. А потом, когда они уже вырастают, ты становишься какой-то более свободной, и у тебя это желание исчезает. у меня пропало желание, надо было это делать, когда я этого хотела ", — сообщила артистка.

Оля Полякова рассказала, планирует рожать третьего ребенка (видео: Youtube) Напомним, что в 2004 году Полякова вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим. В 2005 году она родила первенца — дочь Машу, а в 2011 году подарила мужу дочь Алису.

Оля Полякова с мамой и дочерьми на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/polyakovamusic) Исполнительница, которая регулярно делится в сети весьма горячими снимками, также рассказала, почему любит это делать. Таким образом певица борется с эйджизмом. "Моя мама всегда говорила:" Красота женская — капитал и надо, чтобы ее видели люди ". Зачем ее прятать? Я борюсь против сексизма, ейджизму. О том, что женщина в 30 лет не старая потрепанная ондатра, а молоденькая девочка. Я за то, чтобы женщины не чурались своего красивого тела ", — заявила певица и добавила, что ягодицы Поляковой фанаты будут видеть в ее 96 лет. Оля также поделилась, кто делает ей откровенные фотографии. Оказывается, это не человек фотографирует, а ее старшая дочь Мария. К слову, мама и дочь не против устроить и совместную фотосессию в купальниках. "Всегда это делает Маша. Она уже очень ждет, когда ей будет 18 лет и я ей тоже позволю показывать задницу. Какое я имею право на ее тело, когда она взрослый человек", — поделилась артистка.

Оля Полякова с дочкой Машей делают горячие фотосеты на отдыхе (фото: instagram.com/polyakovamusic) Ранее Оля Полякова высказалась о скандале с Кароль и отношениях с Каменских. Артистка заявила, что "Тина всегда была гением пиара".