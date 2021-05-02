В марте 2021 Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 0,1% г / г. Падение замедлилось по сравнению с февралем (4,3%). Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (апрель 2021). В то же время за январь-март падение ИПБО составляет 2,6%. Как отмечается в обзоре, в марте оживление потребительского спроса нашло отражение в резком ускорении роста розничного товарооборота (до 13,1% г / г) на фоне ускорения роста зарплат и пенсий. "Повлиял и низкая база сравнения прошлогоднего более жесткого локдауну. Этот же фактор поддержал возобновление роста пассажирооборота", — говорится в обзоре. Вернулось к росту и промышленное производство (на 2,1% г / г). Высокий спрос на руды и решения проблем с поставками угля поддержали добывающую промышленность. Наращивание объемов производства ТЭС и ввод в эксплуатацию блоков АЭС после ремонта обусловили стремительный рост энергетики. Возобновился рост и в большинстве секторов перерабатывающей промышленности благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и оживлению внутреннего спроса, отметили в НБУ. В сельском хозяйстве падение замедлилось (до 2,3% г / г) за счет улучшения показателей птицеводства. Вследствие улучшения погодных условий и увеличения бюджетных расходов на дорожное хозяйство замедлился спад в строительстве (до 11,5% г / г). Оживление экспорта и промышленности поддержало грузооборот (спад замедлился до 7,4% г / г), говорится в обзоре. Отметим, основной причиной замедления падения ИПБО стала низкая база сравнения прошлого года — именно в марте началась коронакриза, ИПБО за этот месяц 2020 упал на 5,7%. Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.