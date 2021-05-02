Папа Франциск поздравил с праздником православных и греко-католиков, которые отмечают Пасху по юлианскому календарю. Об этом он сказал во время воскресной молитвенной встречи с верными, которые в полдень 2 мая 2021, собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает "Радио Ватикана". "Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и церковных восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи", — сказал он. Папа пожелал тем сообществам, "проживающих в особо тяжелых ситуациях", чтобы воскресший Господь наполнил их светом и миром и утешил. "Благодатной им Пасхи!» — добавил понтифик. Напомним, христиане западного и восточного обрядов по-разному определяют день празднования Пасхи. В этом году католики отмечали 4 апреля, православные — 2 мая. Украинская греко-католическая церковь, которая подчиняется Ватикану, отмечает Пасху 2 мая. Напомним, по данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинский (92%) в 2021 году так или иначе планируют праздновать Пасху. Не должны быть праздновать лишь 6%, не определились — 2% респондентов. Отметим, в начале мая в Украине будет четыре выходных дня подряд. В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году отмечается 2 мая. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник, 3 и 4 мая Нерабочими будут субботу — вторник, с 1 по 4 мая.