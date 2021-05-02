В воскресенье, 2 мая, отмечается важный праздник у православных христиан — Пасха или Светлое Христово Воскресение. В этом году празднование Пасхи не соответствует многолетним традициям через введенный в стране карантин, однако в этом и позитив — нужно провести этот день в кругу близких и родных.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает, почему Пасха пройдет в режиме онлайн, что можно и нельзя делать в этот день.

В 2021 году Пасха пройдет на карантине. Прихожане не смогут провести всенощную в храмах. Но расстраиваться не надо. Уже освящены куличи продают в магазинах, а службу покажут по телевидению.

Расписание трансляций богослужений мы публикуем ниже.

Власти страны, главы всех конфессий призывают верующих оставаться дома, нельзя рисковать своим здоровьем, жизнью других людей. Священники утверждают: «Господь все равно посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем находиться физически — даже если дома с молитвословом».

Что можно и что нельзя делать на Пасху

Прихожан интересует вопрос, что можно и чего нельзя делать на Пасху. По православному обычаю, в Светлое Христово Воскресение запрещается:

повышать голос, кричать, оскорблять других и обижаться самому,

нельзя быть жадным, особенно в отношении еды,

не допускается уныние и грусть,

нельзя проводить в доме генеральную уборку, гладить, шить, стирать,

запрещается половая жизнь (в том числе для супругов),

нельзя выбрасывать остатки пищи с праздничного стола,

не употреблять водку и крепкие алкогольные напитки,

нельзя посещать кладбище — скорбь противоречит духу праздника.

На Пасху приветствуется:

быть в радостном хорошем настроении,

отпускать обиды и прощать людей, просить прощения самому,

делиться пищей с нуждающимися,

допускается мелкая работа по дому — для организации праздничного стола,

можно выпить вино, в частности, «Кагор»,

остатки пищи с праздничного стола можно отдать бездомным животным и птицам.

Читайте подборку коротких поздравлений с Пасхой .