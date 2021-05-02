Гастроэнтеролог Екатерина Пазенко дала украинцам рекомендации, как сделать так, чтобы Пасха и майские прадники прошли без вреда для здоровья и талии.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет «24 канал«.

Первое, что рекомендует врач, это соблюдать строго определенный бюджет. Выбирайте меньшее количество продуктов, но лучшего качества.Пасха 2021: рецепты пасок, которые всегда получаются

Второе, следите за тем, что вы употребляете — складывайте и оценивайте калории.

Пазенко также советует обновлять семейные традиции, чтобы праздники сводились не только к застолью — это могут быть походы в театр, на природу, туристические поездки. Формируйте у детей иное отношение к празднику, другие ценности.

Если кулинария — это семейная традиция, то фокусируйтесь не только на приготовлении и употреблении блюд, но и на общении с родными.

Спасает от переедания полноценный рацион: завтра, обед, ужин. Если вы сядете за стол голодным, вероятнее всего все закончится перееданием.

Всего помните, что алкоголь помимо классического «вредного набора» еще и имеет высокую калорийность.

Праздники хороши не только застольями, гуляйте на свежем воздухе — в праздничные дни сделайте обязательными ежедневные прогулки на свежем воздухе 60-90 минут.Другие хитрости, которые помогут спасти талию:

Ешьте медленно Используйте маленькие тарелки Не ставьте на стол все блюда сразу Не забывайте о полезных жирах – оливковое масло, орехи, авокадо (дают энергию и способствуют усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Клетчатка и жиры усиливают полезные свойства друг друга) Не стесняйтесь отказываться Прежде чем просить добавку, подумайте Ешьте меньше быстрых углеводов — белый хлеб, выпечка, сладости и газировка. (Быстро расщепляются, подскакивает уровень сахара в крови, но в результате очень скоро нам снова захочется есть) Выключите телевизор – отвлекаясь на него, вы не замечаете количество употребленного

Напомним, украинцев ждут долгие выходные — сколько дней будем отдыхать на Пасху и майские.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на Пасху и майские праздники в Украине.