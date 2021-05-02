Иногда родные и друзья живут далеко, поэтому поздравить их с Пасхой можно только смс-сообщением.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких поздравлений и открыток.
Со Светлой Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
***
Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
***
В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.
***
Колокольный звон разносит
Весть благую до небес.
С Пасхой всех я поздравляю.
Счастья вам! Христос воскрес!
***
Христос воскрес! Вас поздравляю!
Пускай же счастье в дом придет.
Пусть теплоту, любовь, заботу
С собою Пасха принесет.
***
Желаю в Пасху благ земных,
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.
***
С Пасхой вас и с Воскресеньем,
С радостью, теплом весенним,
С благодатию с небес.
Радуемся все. Христос Воскрес!
***
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.
***
Господь пускай благословит,
От бед и зла пусть оградит,
Подарит счастье и добро,
Святое воскресение пришло!
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