Иногда родные и друзья живут далеко, поэтому поздравить их с Пасхой можно только смс-сообщением.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку коротких поздравлений и открыток.

Со Светлой Пасхой поздравляю.

Здоровья крепкого желаю.

Живите без нужды, без бед,

В любви и счастье много лет!

***

Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

***

В день Пасхи — счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

***

Колокольный звон разносит

Весть благую до небес.

С Пасхой всех я поздравляю.

Счастья вам! Христос воскрес!

***

Христос воскрес! Вас поздравляю!

Пускай же счастье в дом придет.

Пусть теплоту, любовь, заботу

С собою Пасха принесет.

***

Желаю в Пасху благ земных,

И много добрых дел людских,

Тепла, здоровья и терпения,

Мира в душе и настроения.

***

С Пасхой вас и с Воскресеньем,

С радостью, теплом весенним,

С благодатию с небес.

Радуемся все. Христос Воскрес!

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Несется весть с земли и до небес.

Святая Пасха нынче в дом вошла.

Желаю счастья, радости, тепла.

***

Господь пускай благословит,

От бед и зла пусть оградит,

Подарит счастье и добро,

Святое воскресение пришло!

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