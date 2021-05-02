Большой и светлый праздник у христиан восточного обряда 2 мая — Воскресение Господне, Пасха.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений, которые понравятся вашим друзьям.
В день Христова воскресенья
Всем желаю я веселья,
Счастья, крепкого здоровья,
В жизни делать все с любовью.
Пусть Христос оберегает
И во всем вам помогает.
Долгой жизни, светлых дней,
Только истинных друзей.
***
В светлый праздник Воскресенья
Пусть добро царит в семье,
Радость будет и веселье,
Угощения на столе.
Пусть чудесный звон церковный
Исцеляет от невзгод,
Дом пусть будет чашей полной,
Без тревог и без хлопот.
Чтобы крашенки сияли,
Запах сдобных куличей
Разносился по округе,
Чтоб семья была родней!
***
Разукрашены яички,
Куличи освящены.
За окном поют синички,
Радуясь теплу весны.
Солнышко с утра сияет
В яркой синеве небес.
Все друг друга поздравляют
С праздником. Христос воскрес!
***
Желаю в этот праздник Пасхи
Добра, достатка и уюта!
Пусть Бог вам яркие даст краски,
Чтоб цвет дарить любой минуте!
Пусть в жизни будет много света,
И море радостных мгновений,
Душа теплом станет согрета
Сегодня, в этот день весенний!
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