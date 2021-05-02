Пасха — это праздник, который объединяет всю христианскую семью.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить дорогих людей, а поможет это сделать подборка открыток и пожеланий.

Радостный наступает день,

Звонят колокола: динь-дзинь,

Более города, более села

Несется весточка веселая.

Ясное солнце над селом,

Как писанка, сошло —

Выбегайте из дома, дети!

Как сегодня не радоваться?

Выйдем-выйдем на пригорок,

Споем гагилок,

Что весна уже воскресла,

Нам Пасха принесла!

***

Катилась писаночка с горы в долину,

Прикотилась прямо к нам в гости,

А за ней идет Пасха, несет белую пасху,

Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.

Открываю воротонька, гостонькив приветствуем,

«Христос воскрес!» все вместе скорее споем!

***

Явилась милость нам Господня

И оживила мир, словно в раю;

В знаменательное светлый праздник Пасхи

Поздравляю искренне каждую я семью!

***

Желаю счастья и согласия в семье

И благодати Божией с небес

И пусть по всей звучит Украины:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

***

Писанок веселый узор,

Корзина ветчины, хрена, колбасы,

Воскресение Божьего подарок,

Посвятив из церкви принеси.

И собери всю свою семью,

Пояса каждому по ломтику раздай,

Помолись мать Украине,

Родителей, детей и за наш край.

ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!

Воистину воскрес !!!

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