Пасха — это праздник, который объединяет всю христианскую семью.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить дорогих людей, а поможет это сделать подборка открыток и пожеланий.
Радостный наступает день,
Звонят колокола: динь-дзинь,
Более города, более села
Несется весточка веселая.
Ясное солнце над селом,
Как писанка, сошло —
Выбегайте из дома, дети!
Как сегодня не радоваться?
Выйдем-выйдем на пригорок,
Споем гагилок,
Что весна уже воскресла,
Нам Пасха принесла!
***
Катилась писаночка с горы в долину,
Прикотилась прямо к нам в гости,
А за ней идет Пасха, несет белую пасху,
Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.
Открываю воротонька, гостонькив приветствуем,
«Христос воскрес!» все вместе скорее споем!
***
Явилась милость нам Господня
И оживила мир, словно в раю;
В знаменательное светлый праздник Пасхи
Поздравляю искренне каждую я семью!
***
Желаю счастья и согласия в семье
И благодати Божией с небес
И пусть по всей звучит Украины:
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
***
Писанок веселый узор,
Корзина ветчины, хрена, колбасы,
Воскресение Божьего подарок,
Посвятив из церкви принеси.
И собери всю свою семью,
Пояса каждому по ломтику раздай,
Помолись мать Украине,
Родителей, детей и за наш край.
ХРИСТОС ВОСКРЕС !!!
Воистину воскрес !!!
Читайте рецепты вкусных куличей .