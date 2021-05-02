Пасха — великий праздник, с которым хочется поздравить всех родных и друзей , даже тех, кто далеко.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку смс-поздравлений и открыток.
С каждым годом любовь Господня
Творит праздник Пасхи.
Маленькие ангелы несут дары с небес.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
* * *
На столе — ароматная пасха,
А вокруг нее — писанки.
Уделы нам, Боже, ласки
На все дни, на все века!
***
Куличей яйца, доброй пояса
И солнца горбушку по Божьей милости!
В мире и счастье, добрые и любви, празднуйте
Пасха в семейном кругу!
***
Пасхальные дни наступили —
Люди чистые сердцем стали.
Радости, тепла, любви
Да прибудет в вашем доме!
***
Пусть Божья Матерь Вас охраняет,
Дух Святой здоровья посылает.
Господь дарует ангела с небес!
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
***
Катилась писаночка с горы в долину,
Прикотилась прямо к нам в гости,
А за ней идет Пасха, несет белую пасху,
Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.
Открываю воротонька, гостонькив приветствуем,
«Христос воскрес!» все вместе споем.
***
Звонят колокола Пасхальные!
Божья Пасха уже сегодня.
Несется песня с небес.
Радость всем — Христос Воскрес!
Читайте подборку коротких приветствий .