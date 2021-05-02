Пасха — великий праздник, с которым хочется поздравить всех родных и друзей , даже тех, кто далеко.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку смс-поздравлений и открыток.

С каждым годом любовь Господня

Творит праздник Пасхи.

Маленькие ангелы несут дары с небес.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

* * *

На столе — ароматная пасха,

А вокруг нее — писанки.

Уделы нам, Боже, ласки

На все дни, на все века!

***

Куличей яйца, доброй пояса

И солнца горбушку по Божьей милости!

В мире и счастье, добрые и любви, празднуйте

Пасха в семейном кругу!

***

Пасхальные дни наступили —

Люди чистые сердцем стали.

Радости, тепла, любви

Да прибудет в вашем доме!

***

Пусть Божья Матерь Вас охраняет,

Дух Святой здоровья посылает.

Господь дарует ангела с небес!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

***

Катилась писаночка с горы в долину,

Прикотилась прямо к нам в гости,

А за ней идет Пасха, несет белую пасху,

Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.

Открываю воротонька, гостонькив приветствуем,

«Христос воскрес!» все вместе споем.



***

Звонят колокола Пасхальные!

Божья Пасха уже сегодня.

Несется песня с небес.

Радость всем — Христос Воскрес!

Читайте подборку коротких приветствий .