В Украине во время Пасхальной ночи с 1 на 2 мая не зафиксировали серьезных нарушений. Безопасность обеспечивали более 29 000 правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В МВД отметили, что Пасхальная ночь прошла спокойно, в частности, благодаря проведенной "мощной превентивной работы". "Сейчас грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдения карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 000 правоохранителей", — отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой. В целом в Украине пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах церквей и храмов. При этом в МВД продолжат усиленный режим несения службы до полного окончания всех праздничных мероприятий. "Следует сосредоточить внимание на места пребывания большого количества людей и ситуацию на дорогах Украины. Особенно это касается Одесской области, где сегодня проходят мероприятия, посвященные событиям 2 мая 2014", — добавил Яровой. Напомним, правительство не стало усиливать карантин на Пасху, однако призвал проводить богослужения онлайн, а в случае посещения церквей — соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Ранее РБК-Украина писало, что в полиции ожидают, что в Пасхальных богослужениях примут участие около миллиона верующих.