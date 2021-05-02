В Харьковской области люди собрались с корзинами, чтобы освятить свои пояса и яйца, но вместо благословения священнослужителя получили поток воды из ведра. Этот случай вызвал бурные эмоции у пользователей сети. Видео инцидента опубликовал Telegram канал "труха". По словам очевидцев, священник опоздал. Кроме того, он забыл свечи, крест и кропило. В сети этот случай порадовал украинский. Вот, что они пишут. Странно выглядит … очень странно; Я сейчас умру; Наркоман? Видно, что с утра уже отпраздновал; Ахах. Украина, что скажешь, только в нашей стране, батюшка обливает из ведра на Пасху; Батюшка причастился уже … и не один раз; От души окропил людей; Бабка дело в синем пальто то знала, пригнулась; Вот ужас то, вот люди как с ума сходят потихоньку называется; Хорошо хоть ведро не отпустил; супер; Надо было их из шланга полить; Респект батюшке — соблюдает дистанцию. Напомним, в этом году, как и в прошлом, верующим всех конфессий рекомендуют почитать Воскресения Спасителя дома. Это связано с пандемией коронавируса. При этом куличи можно освятить дома. Ранее эксперты рассказали, какие продукты в пасхальной корзине опасные. Врачи говорят, что холестерин в продуктах не так страшен, как насыщенные жиры в говядине, свинине, молочных продуктах и яйцах.