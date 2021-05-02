Поддерживать здоровый образ жизни — это замечательно. Соблюдать необходимого количества шагов в день, держать фигуру в тонусе и пить необходимое количество воды в день. Однако не все привычки действительно полезны. Некоторые из них совершенно бесполезны, а некоторые могут даже навредить здоровью человека. Специалисты опровергли три популярных мифа о здоровом образе жизни, от которых давно пора было отказаться. Об этом пишет "24 канал". количество шагов Этот стереотип уже давно раскрученный и в первую очередь его связывают с производством специальных устройств, которые измеряют количество шагов, скорость ходьбы, пульс и расход калорий. Чтобы раскрутить бренд, компании начали массово публиковать исследования о том, что нормой для человека является 10000 шагов в день в быстром темпе. Издание подхватили эту идею, и стереотип пошел в массы. Однако ученые начали проводить реальные исследования и устанавливать взаимосвязь между шагами и здоровьем человека. Оказалось, что у тех, кто проходил 4500 шагов в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 41%. С каждой дополнительной тысячей шагов все риски автоматически снижались на + 15%. Однако после 7500 шагов активность особых результатов не показала. Худощавый не значит здоровый Каждый организм индивидуален и накапливает жир по-разному. Худоба абсолютно не является показателем здоровья. Если человек худая от природы — ей тоже нужны осмотры врачей и физическую нагрузку. Чрезмерная худоба увеличивает риск смертности почти так же, как и ожирение. Худым людям нужно правильно питаться и уделять время физическим нагрузкам, поскольку слегка избыточный вес считается более здоровой, чем ее недобор. 2.5 воды литра в день Эта цифра не может быть универсальной для всех людей на планете. В рекомендациях ВОЗ указано дневная норма жидкости и это не только чистая вода, но и все остальные напитки в день — кофе, молоко, чай, суп, соки. Если вы живете в умеренном климате но не бегаете ежедневно марафоны, и при этом нормально питаетесь, то нормой считается 43 миллилитра жидкости на каждый килограмм массы тела. Человеку с весом в 60 кг требуется в среднем 2580 миллилитров жидкости. Тем, кто весит меньше — нужно пить меньше, кто весит более 80 кг — должен пить больше. Однако регулируется это естественным путем — чувством жажды и пить нужно ровно столько, сколько требует организм. Напомним, ранее мы писали о том, что ученые опровергли миф о том, сколько шагов должен делать человек ежедневно.