Появились фото, которые были запрещены в СССР. На них изображена настоящая жизнь советских людей, которую показывали на передовицах "Правды" и центральных телеканалах. Черно-белые кадры, сделанные в 1980-х демонстрируют тяжелые условия, в которых приходилось приспосабливаться простому народу. В сети о снимки, показывающие жестокие реалии советской жизни, вспомнил блогер Илья Варламов. Кадры были настолько правдивы, что стоили их автору работы. "Эти фотографии, снятые в середине 80-х в Новокузнецке, стоили фотографу Владимиру Соколаеву работы за" очернение социалистического образа жизни ", — пишет автор публикации. Разбитая телефонная будка и поваленные скульптуры В советское время как огня боялись этой репортажной фотографии, ведь она разительно отличалась от постановочных кадров счастливой жизни. Сушка или белья, то тряпье Дети развлекались как могли "Большинство профессионалов занимались постановкой по заданию партии. А вот живых, настоящих снимков повседневной жизни мало. Этим и интересны такие фотографы как Владимир Соколаев", — добавил блогер. Мужики достали телевизоры, теперь главное — дотянуть домой Похудевший медведь жует прутья клетки Животным тоже было непросто — не только же людям быть "счастливыми" в стране Советов. Ранее мы публиковали одну из серий запрещенных фото из СССР, на которые сложно смотреть без отвращения.