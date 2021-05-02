Мы часто слышим, что проблема нашей диеты — слишком много "соли, жира и сахара". Но так ли это на самом деле? Например, чрезмерное количество сахара — это проблема, а вот жиров не стоит избегать. А как насчет соли? Об этом рассуждает в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева. Нутрициолог написала, что в каждом журнале или книге о здоровье можно прочитать, что соль: Вызовет отеки Поднимает кровяное давление Вредит сердцу и вызывает артрит.

Соль — вред или польза? (Фото: pexels.com) "Вам неизбежно напомнят ограничить потребление соли, убрать солонку со стола и использовать вместо нее травы и специи … Но что, если все эти опасения по поводу соли беспочвенны?", — написала Надя. Она развеяла некоторые из наиболее распространенных мифов о соли. "Зачем нам соль. Соль жизненно важна для нормального функционирования нашего организма. Натрий и хлор, в ней содержатся, являются ключевыми для: — электролитного баланса, — поддержание правильного объема плазмы, — проводимости между клетками (чтобы вы могли ясно мыслить и двигать мышцами по команде), — соль также поддерживает нормальный уровень кислотности в желудке, обеспечивая ее хлором (помните, что желудочный сок — это соляная кислота), — достаточная кислотность желудочного сока необходимо для усвоения минералов и витамина B12, переваривания белков и уничтожения патогенных бактерий. Однако, в мире медицины и питания широко распространено мнение, что соль — это то, что нам нужно ограничить ", — рассказала Андреева. Напомним, нутрициолог порекомендовала замораживать остатки ужина — это поможет экономить деньги и есть меньше фаст-фуда. Читайте также: когда лучше есть фрукты, к обеду или после.