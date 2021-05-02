Кабинет Министров Украины изменил правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработают с 1 мая 2021 года. Решение было принято правительством 14 апреля. Субсидии только в денежной форме Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. "С мая все 100% будут получать живыми деньгами", — сообщил премьер. Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается. Кому откажут в назначении субсидии Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут. "Если вы на депозитном счете в банках более 100 000 гривен, покупаете новую машину, или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", — сказал Шмыгаль. Кроме того, заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что водятся ограничения о наличии второго жилого помещения, второго транспортного средства и тому подобное. По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантив "на несколько процентов". Новая декларация Министерство социальной политики подготовило изменения в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковские депозиты и покупку валюты. Декларация будет дополнена следующими пунктами: Информация о приобретении безналичной и / или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 000 гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии. Сведения о наличии … средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимум 2270 гривен, — ред.). Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет). Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 000 гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное. Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствия задолженности по ним. Как сообщало РБК-Украина, Кабинет Министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) против возвращения власти Украины к практике контроля за ценами на газ для населения. Вместо неэффективного и коррупционного метода необходимо выплачивать субсидии гражданам.