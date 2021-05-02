Таджикистан и Кыргызстан начали отвод войск из зоны конфликта. Военнослужащие и военная техника сторон конфликта перемещается на места дислокации. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, передает 24.kg. "По состоянию на 9.30 обстановка на киргизско-таджикской участке государственной границы характеризуется как стабильная. За минувшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксировано. Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно", — сообщили пограничники. Отмечается, что пограничные подразделения Кыргызстана несут службу в усиленном режиме. Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения. На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан взыскали войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. Как писало РБК-Украина, в ходе конфликта погибли более 30 человек. Делегации Кыргызстана и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.