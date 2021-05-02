В мае платежки за коммуналку в Украине будут значительно ниже, поскольку не придется платить за отопление. Однако для населения повысятся тарифы на газ. О том, что изменится для граждан в мае, в материале РБК-Украина. Годовые цены на газ С 1 мая все поставщики газа населения обязаны предложить потребителям годовые тарифы. Компании-поставщики уже обнародовали свои цены, которые будут действовать до 30 апреля 2022. В частности, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе — апреле (6,86 гривен). Несколько поставщиков установили тариф ниже, чем у "Нафтогаза". Кроме того, компания "Йе Энергия" и 16 компаний, которые работают под общим брендом "твой Газзбут", установили цену на уровне 7,99 гривен за кубометр, что на 1 гривну дороже, чем в начале года (6,99 гривен). Цены других поставщиков выше. Тарифы на горячую воду После роста цен на коммуналку в начале года правительство подписало с Ассоциацией городов Украины меморандум о замораживании тарифов на отопление и горячую воду конца отопительного сезона. "Нафтогаз" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ. При этом источник погашения долгов, которые возникнут у производителей тепла, пока не определено. Кроме того, новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Кабинет Министров Украины продлил режим возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. За это время должен решиться вопрос долгов. Вместе с тем "Нафтогаз" снова повысил цену газа для предприятий теплокоммунэнерго, поставляющие горячую воду и тепло населению. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1 тыс.куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен). При этом НКРЕКП пока не принимала решений о повышении тарифов предприятий теплокоммунэнерго на горячую воду для населения. Тарифы на электроэнергию Электроэнергия резко подорожала для населения с 1 января 2021, когда Кабмин установил цену на первый квартал. Однако затем правительство дважды переносил срок действия тарифов — сначала до конца апреля, а затем до конца июня. В результате тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за 1 кВт · ч зафиксирован до 30 Июня. Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2021 подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% заниженным. Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) против возвращения власти Украины к практике контроля за ценами на газ для населения. Вместо неэффективного и коррупционного метода необходимо выплачивать субсидии гражданам.