Правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие мероприятия проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю памяти жертв трагедии 2 мая 2014. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обоих площадей ограничено движение транспорта. "Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", — пояснили в МВД.

Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua) Ранее в Министерстве сообщали, что в Одессе будут усилена охрана безопасности на улицах в связи с годовщиной трагедии 2 мая. Отметим, в Одессе 2 мая 2014 произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек. В прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".