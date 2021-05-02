Ежедневное употребление грибов на 45% может защитить организм человека от различных видов рака. Как сообщается на сайте Института рака штата Пенсильвания, к такому выводу пришли специалисты, проанализировав данные более чем 19 500 больных. Что показало исследование? Ученые изучили взаимосвязь между потреблением грибов и риском рака. Исследования показали, что люди, которые ежедневно ели грибы, имели меньший риск развития онкологии по сравнению с теми, кто не ел. "В целом ученые проанализировали почти 20 000 случаев онкологических заболеваний. Они обнаружили, что потребление хотя бы 18 граммов грибов в день снижало риски развития рака на 45%", — говорится на Penn State. Какая польза грибов? По словам аспиранта эпидемиологии Джибрила М. Ба, грибы являются основным пищевым источником эрготионеин, который является уникальным и мощным антиоксидантом и защитником клеток. "Пополнение запасов антиоксидантов в организме может помочь защитить от окислительного стресса и снизить риск рака", — сказал Джибрил. Также ученые обращают внимание на то, что грибы богаты витаминами и питательными веществами. Когда были изучены конкретные виды рака, исследователи отметили сильную связь с раком груди, поскольку люди, которые регулярно ели грибы, имели значительно более низкий риск подцепить онкологию. Однако, это могло быть связано с тем, что большинство исследований не включали другие формы рака. В будущем это исследование может быть полезным для дальнейшего изучения защитных эффектов, которые имеют грибы, и для создания более здоровых диет, которые предотвращают рак. "В целом, результаты представляют важные доказательства защитного действия грибов против рака", — отметил один из авторов исследования Джон Ричи. Ранее врачи рассказали также, как выявить рак легких еще до появления тревожных симптомов. Кроме того медики рассказали, как на пальцах на руках можно распознать опасный вид онкологического заболевания.