Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020-2021 годов оказался одним из самых продолжительных. Об этом сообщает пресс-служба "Уктрансгаз". "Сезон закачки газа в украинские ПХГ начато. Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа", — говорится в сообщении. По данным компании, с октября прошлого года было отобрано 13200000000 куб.м (данные без учета Вергунское ПХГ на временно неподконтрольной территории). По оперативным данным на сайте "Уктрансгаз", закачки газа началось 30 апреля, когда было закачано 3850000 кубометров газа, и продолжилось 1 мая. Минимум в хранилищах составил 15290000000 кубометров. Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 — 28440000000 кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа в 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. По состоянию на 7 апреля 2020 в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось более 15800000000 куб. м газа