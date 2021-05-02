Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в 60-тысячника ITF в Загребе. Украинка в финале обыграла россиянку Камиллу Рахимову — 6: 1, 6: 3. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины. Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраш. Всего украинка за последние три недели получила 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула. Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает сто тридцать седьмой место. На прошлой неделе сразу две украинские теннисистки пробились в полуфинал турниров WTA — Элина Свитолина в Штутгарте и Марта Костюк в Стамбуле. Однако к финалу им пробиться не удалось. Также РБК-Украина писало, что на днях украинская теннисистка Даяна Ястремская вдруг получила отказ на отмену дисквалификации. Она была бессрочно дисквалифицирована от участия в соревнованиях в начале года из-за подозрений в употреблении допинга.