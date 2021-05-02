В Берлине во время беспорядков на первомайских демонстрациях были задержаны около 240 человек. При этом 30 полицейских пострадали. Об этом сообщает немецкий телеканал RBB24. В течение дня в Берлине проходили около 20 мирных акций. Беспорядки начались после вечерней демонстрации в округе Нойкельн-Кройцберг. В этой акции принимали участие от 8 до 10 000 человек. Походка демонстрантов продолжалось более часа, после чего полицейские остановили поток. По мнению правоохранителей, участники акции не придерживались карантинные требования — были без масок и не хранили дистанцию. Примерно через 30 минут кто-то в толпе зажег дымовую шашку и бросил в полицейских бутылки. Далее часть демонстрантов свалили в кучу деревянные паллеты и электросамокаты и подожгли их. Все это сопровождалось стычками с правоохранителями. Ранее РБК-Украина писало, что 1 апреля в Брюсселе несколько сотен полицейских разогнали двухтысячный толпа, которая пришла на фейковый концерт в парке Bois de la Cambre. Некоторые люди из толпы бросали в полицейских петарды и бутылки. Также сообщалось, что также в Турции первомайские демонстрации закончились массовыми задержаниями участников акций со стороны силовиков.