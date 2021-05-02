Министерство здравоохранения обновило данные по коронавируса в регионах Украины. Так, по состоянию на 2 мая эпидемиологический порог коронавируса превышен в 13 областях. Об этом свидетельствуют данные МОЗ. Согласно данным Минздрава, эпидпорог не должен превышать 100%. Этот показатель выше в Волынской (141,4%), Днепропетровской (108,7%), Донецкой (157,4%), Житомирской (105,4%), Запорожской (104,7%), Кировоградской (113,6% ), Луганской (125,6%), Ровенской (102,6%), Сумской (118,6%), Тернопольской (131,7%), Харьковской (110,2%), Черкасской (146,1%) и Черниговской (107,1%) областях. Наименьший показатель имеет Винницкая область — 54,4%. В Киеве — 67,3%. При этом в восьми областях превышен остается показатель госпитализаций, норма которых составляет 60 на 100 000 населения: в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской ( 65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7). В "красной" зоне карантина продолжают находиться Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Здесь запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос. Также могут вводиться ограничения на работу общественного транспорта, но по решению местных властей. В "оранжевой" зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные области Украины, а также Киев находятся в "желтой" зоне. Напомним, за вчера в Украине подтвердили 5094 новых случая COVID-19. Также подтвердили 160 летальных случаев и более чем 3000 человек госпитализированы. Также РБК-Украина писало, что за вчера еще 30 Украинских получили вторую дозу вакцины от COVID-19.