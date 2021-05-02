Правоохранители в день празднования Пасхи, 2 мая, усилили контроль на дорогах и в рекреационных зонах отдыха граждан. За соблюдением правопорядка в усиленном режиме следят как пешие, так и автопатрули полиции. Об этом заявил глава Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители будут следить в том числе и за соблюдением строгих карантинных ограничений, которые действуют в некоторых регионах. "Нацеливает работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно, что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских в зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства ", — отметил Фацевич. Ранее в МВД сообщали, что Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без серьезных нарушений. Также РБК-Украина писало, что в Одессе силовики усилили охрану центральных площадей в связи с проведением мероприятий по чествованию жертв трагедии 2 мая 2014.