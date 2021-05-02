Рабочие дни в Украине в 2021 году будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками — Днем Независимости и Днем защитника Украины. Такое решение приняли в Кабинете Министров и опубликовали распоряжение о переносе праздников в 2021 году. Решение о переносе праздников принимается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября. Руководителям организаций (кроме Пенсионного фонда, АО "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с: с понедельника 23 августа на субботу 28 августа с пятницы 15 октября на суббота, 23 октября Таким образом украинцы смогут отдохнуть на День Независимости четыре дня подряд — 21, 22, 23 и 24 августа (с субботы до среды). И в октябре получат еще один длительный уик-энд — 14, 15, 16 и 17 октября (с четверга по понедельник). Стоит отметить, что в мае украинцы получат больше выходных в связи с празднованием Дня труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом. Полный календарь праздников в мае и какие дни станут дополнительными выходными — читайте в нашем материале. А также мы рассказывали о том, как работать банки в Украине на Пасху и майские праздники.