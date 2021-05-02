Синоптик сообщил Украинский о том, что после небольшой волны похолодания в страну придет настоящее тепло. Об этом Народная правда рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По прогнозу синоптика, после Пасхи придет похолодание, но за ним стоит ждать жаркую погоду: «6-7 мая, ожидается первая волна похолодания, как обычно бывает после Пасхи, но это ненадолго. После 8-9 мая, согласно расчету, начинаются высокие температуры, 28-30 градусов тепла, которые будут держаться долго. Правда, под конец месяца, с 27 по 29 мая, ожидаются дожди ». Читайте также: Погода на Пасху и майские: синоптик рассказал, что может испортить Украинские праздники