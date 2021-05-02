Зимой этого года популярная ведущая "Завтрака с 1 + 1" Людмила Барбир стала владелицей кошки Муси. Из дальних гор кошка переехала в столицу и стала настоящим членом семьи. Как призналась ТВ-звезда на своей странице в Facebook, до появления Мусе она никогда не видела своего сына Тараса таким чутким — с первого дня знакомства он нашел с ней общий язык. Ведущая признается, сын уже давно просил родителей завести домашнее животное — котенок. Но они с мужем не были готовы к такому ответственному решения, поэтому оттягивали этот момент до последнего. Но в этом году на Рождество в семьи произошло настоящее Рождественское чудо. Во время новогодних выходных в Карпатах, где ведущая встречала зимние праздники в семейном кругу, в самый сочельник ко двору пришло маленький котенок, которое искало убежище и немного еды. "Когда мы впервые увидели котика, она была замучена, мокрая и очень голодная. Сразу забрали ее в дом, чтобы накормить и отогреть. С первого дня мой сын Тарасик нашел общий язык с ней — они ежедневно играли во дворе, были друг к одного очень нежными ", — поделилась воспоминаниями Людмила. Неожиданный Рождественский подарок судьбы — киса Муся — покорила не только сердце сына Тараса, но и саму Людмилу. В последний день перед отъездом в Киев, Барбир решила все же забрать котика с собой.

Фото: сын Людмилы Барбир с кошкой (instagram.com/liudmila.barbir) Сейчас Мусичци пять месяцев, она растет большой и счастливой. Дома у Людмилы она чувствует себя хозяйкой — везде бегает и знает уже каждый уголок. По словам ведущей, любимая игра Тараса с Муська — это догонялки. Сначала он догоняет ее, а затем она бежит за ним. Тарас из своих наколядованные денег купил ей 4-х этажный домик, где киса любит прыгать, перескакивать с одного этажа на другой, а потом лечь на последнем и играть со своим хвостом. У нее в последнее время любимое дело — это гоняться за своим хвостом. Барбир отметила, что Тарас настолько любит кошку, на свои собранные средства купил для нее не только домик, а еще очень много кошачьих игрушек — в Мухе есть несколько шариков, которые она грызет, подбрасывает и играет с ним. Также лазерные рыбки и мышка на удочке, по которым она любит бегать. Спать кошка очень любит на батарее. Особенно, когда было холодно. Перед тем как лечь на диван, ведущей и ее семье нужно быть осторожными и проверить, не имеет под пледом Муська, потому что она как полноценный член семьи любит спать под одеялом. Но больше Муся любит спать с Тарасом, она его выбрала, и он ее хозяин. Как говорит Людмила, сын очень любит Муська, прежде всего, когда он приходит домой, даже не успевает снять куртку, как уже берет ее на руки и начинает тискать. Муська с ним делает уроки, ложится ему на тетради, учебники или начинает играть с его ручкой. Утром, когда сын Барбир спит, кошка любит подходить к нему и легонько лапкой по лицу проводить и может начать облизывать, а потом своим носиком, мордочкой, как говорит: «Вставай, чего ты спишь". "Кошка, которая была выброшена на улицу, попала из карпатского села в столицу. Сейчас она городская госпожа Муся … Я очень рада, что мы до этого не принимали никакого животные, поскольку у нас сейчас бы не было Мусе. Чудо есть — потому что бедная , маленькая, голодная, забитая, несчастная киса — откуда она могла знать, что окажется в семье, где ей дадут любовь ", — сказала Барбир.

Фото: Людмила Барбир (instagram.com/liudmila.barbir) Как мы писали, недавно еще одна звездная ведущая Леся Никитюк поразила эффектным фотосетом с лошадью, причем Леди Ле для этого пришлось побороть свой страх. Напомним, ранее звезда "плюсов" Людмила Барбир раскрыла секрет сияющей кожи, и отметила, что все дело в правильном макияже.