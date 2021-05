Во Франции во время демонстраций 1 мая произошли беспорядки и массовые задержания. Правоохранители задержали 56 человек, большинство из которых в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Отмечается, что демонстрации прошли во многих французских городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 000 человек. В итоге между демонстрантами и силовиками произошли столкновения, в ходе которых только в столице Франции задержали 46 человек. При этом в профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда заявили, что в ходе столкновений пострадали 21 человек. В МВД добавили, что среди пострадавших шестеро полицейских. По информации МВД Франции, по стране в акциях участвовало около 106,7 тысячи человек.

