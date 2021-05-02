В мире от коронавируса сделали более миллиарда инъекций вакцин, но менее 1% из них приходится на бедные страны. Большую часть прививок от COVID-19 сделали в богатых странах. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на международной встрече стран-членов ЕС, говорится на сайте организации. По его словам, вакцинный национализм является главным препятствием для победы над пандемией. "Сегодня в мире уже ввели более миллиарда доз вакцин, но 82% из них были сделаны в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов, и только 0,3% ввели в странах с низким уровнем доходов", — заявил Гебреисус. Также он отметил, что неравный доступ к вакцинам от COVID-19 является одной из главных проблем пандемии. Но средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всего нуждается в этом. Мировая экономика может терять до 9200000000000 долларов неравномерным распределением вакцин между странами. Почти половина, около 4500000000000 долларов, приходится именно на развитые страны. Добавим, что в мире на сегодняшний день, по данным ВОЗ, сделали 1090000000 доз вакцин. Полностью вакцинированы (получили несколько прививок) 255 млн человек. Страны, где привито всего людей: Китай — 244 млн США — 235 млн Индия — 147 млн Великобритания — 48100000 Бразилия — 41 млн Напомним, ранее Степанов объяснил, почему вакцины от COVID-19 нельзя купить в аптеках.