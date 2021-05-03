На саммите НАТО в июне 2021 планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в Альянсе. На саммите будет осуждаться вопросы безопасности Украины и всей Центральной Европы. Об этом сказал президент Польши Дуда на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве брифинге, который транслировался в Facebook украинского президента. Как отметил Дуда, во время встречи с Зеленским говорили о Саммит Североатлантического альянса, который состоится в середине июня в Брюсселе. По его словам, тема безопасности Украины там точно будет обсуждаться. "Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, этот вопрос также формальной указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется ", — сказал Дуда. В свою очередь Зеленский заявил, что Польша и президент Дуда поддерживают украинский и стремление Украины в НАТО "Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджей Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", — сказал он. Зеленский также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией", Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса. Данные опроса Центра «Социс» и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО. Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.