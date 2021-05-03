Ермак и Зеленский зачищают украинские СМИ от любой критики. Но Google помнит всё. Об этом в своем блоге пишет политический обозреватель Екатерина Селантьева.

Селантьева обратила внимание на то, что «2 мая на порошенковском сайте «Буквы» была опубликована новость о том, что Запад считает главу офиса Зеленского Андрея Ермака российским агентом. Однако данная новость была удалена: Очевидно, что такая оперативность может быть связана со звонком с Банковой. Ведь в Украине все знают: если ты критикуешь Ермака и Зеленского – то ты под ударом. Спросите у журналистов закрытых телеканалов – они знают, о чем я говорю.

Итак, данный материал вышел с заголовком: Разведка Британии идентифицировала главу Офиса президента Андрея Ермака как российского агента, — бывшая топ-работница посольства США. И хотя с сайта Буквы данный материал удален, он еще есть в архиве Google и доступен по ссылке.

Стоит отметить, что Ермаку этой весной «грозит» еще немало разоблачительных статей в СМИ. Например, вчера анонсировали время выхода видео расследования Bellingcat по делу о «вагнеровцах». Презентация фильма намечена на осень. Но текстовая версия появится до июня, то есть в ближайший месяц.

Напомню, что в августе 2020 года Беларусь передала России 32 боевиков ЧВК «Вагнера», задержанных 29 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу «вагнеровцев» несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Впоследствии появилась информация, что операцию по задержанию наемников российской ЧВК «Вагнера», воевавших на Донбассе, готовили спецслужбы Украины, однако данные о ней слил «крот» из окружения президента Владимира Зеленского. По данным ряда СМИ, это был глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так ли это, узнаем из расследования Bellingcat в ближайшее время.

А теперь, обещанный полный текст удаленной новости, чтобы в Офисе президента знали, что цензурировать интернет – это не видосики снимать» — отмечает Селантьева.

Разведка Великобритании идентифицировала главу ОПУ Андрея Ермака как российского агента, — бывшая топ-работница посольства США

Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании Ми-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года.

Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс-Притчард Джаянти — американская эксперт по международной энергетической политике, специализирующаяся на Восточной Европе. Она работала в дипломатическом корпусе США с 2012 по 2020 год, в последнее время — в качестве главы отдела энергетики посольства США в Киеве (с 2018 по 2020 год).

«Нафтогаз» — вторая по величине и, возможно, самая важная компания Украины. 28 апреля Кабинет министров Украины без предупреждения уволил генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева. Номинальной причиной стало объявление накануне об убытках «Нафтогаза» в размере 685 млн долл. в 2020 году, когда пострадали все нефтяные компании.

Однако есть много предположений о том, какими были истинные мотивы, особенно с учетом того, что Коболев был заменен исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко, который ранее был вторым номером в «Нафтогазе». Витренко был уволен из «Нафтогаза» в мае 2020 года, после того как в сентябре 2018 развязал что-то вроде гражданской войны после ссоры с Коболевым. Его уволили после многих лет работы в «Нафтогазе» и несмотря на заметный успех в Стокгольмском арбитраже против российского «Газпрома».

Со своей стороны Коболев в качестве генерального директора превратил «Нафтогаз» из убыточной компании в 2015 году в дающую до 20% ежегодного бюджета Украины. И тогдашний премьер Владимир Гройсман тоже пытался уволить Коболева.

В своем очевидном стремлении уволить Коболева Гройсман в одностороннем порядке переписал корпоративный устав «Нафтогаза» в 2019 году, чтобы лишить международный независимый наблюдательный совет компании — в пользу правительства — единоличной власти по найму и увольнению высшего руководства.

Постоянное вмешательство правительства, откат корпоративного управления и политические баталии в конечном итоге привели к отставке из наблюдательного совета «Нафтогаза» бывшего посланника президента США и заместителя помощника госсекретаря Амоса Хохштейна. В октябре 2020 Хохштейн написал в открытом письме, что уходит в отставку из-за отказа правительства Украины разрешить компании работать без помех.

И вот украинское правительство сделало это снова. Чтобы уволить Коболева, Кабинет министров был вынужден свернуть юридические узлы, приостановив деятельность наблюдательного совета компании на 48 часов. После прекращения Кабмин уволил Коболева, не сказав ему об этом.

«Неясно, чего правительство надеялось достичь, но совершенно очевидно, что единственным бенефициаром является Россия. Россия долгое время использовала «ненадежность Украины» как пропагандистский аргумент, стремясь маргинализировать меньшую страну. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина не является надежным партнером по транзиту газа. Свидетельством этого было пока неполное разделение «Нафтогаза», процесс, который должен демонополизировать газовую монополию в соответствии с законодательством Европейского Союза путем выделения функций транзита газа в новую организацию 1 января 2020 г. Россия использовала несоблюдение этого закона, чтобы утверждать, что Украина является ненадежным партнером, как повод для отказа от подписания контракта за несколько часов до окончания предыдущего транзитного контракта», — пишет Сурия Эванс-Притчард Джаянти.

А еще Россия использует свои жалобы на нестабильность и ненадежность Украины для обоснования своего проекта «Северный поток — 2» с Германией. Отмечается, что Германия не может полагаться на украинский газ, поэтому ей нужен новый газопровод, чтобы в обход Украины доставлять газ непосредственно из России. Неважно, что Украина сталкивается с перебоями в поставках лишь тогда, когда Россия прекращает транзит газа через Украину в качестве политического давления.

Все же Украина не может позволить себе усилить позиции России по строительству «Северного потока — 2».

Большинство политиков в Украине считают, что ключевым источником информации для президента Зеленского является его глава администрации Андрей Ермак.

Как стало известно из прессы в конце 2020 года, Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании Ми-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года.

Предполагая, что Ермак участвовал в приостановлении деятельности наблюдательного совета «Нафтогаза» и увольнении Коболева — вполне разумное предположение, что этот шаг идет на пользу России.