Виктория Бекхэм очаровала сеть новым фото с мужем, которое подготовила в честь его 46-летия. Дизайнер и экс-футболист выглядят счастливыми и гармоничными. В подписи жена именинника написала слова любви и растопила сердца фанатов. "Похоже, ты меня догоняешь !! Очень особом мужчине и наиболее невероятного папу с днем рождения! Мы все так тебя любим", — написала Виктория, на год старше своего мужа. На снимке она держит Дэвида за руку, на которой красуется татуировка с ее именем. Виктория одета в роскошное платье из собственной коллекции с кружевом, а Дэвид — в темно-синюю футболку. Виктория нежно прижалась к плечу мужа, а он просто светится от счастья.

Виктория Бекхэм поздравила мужа-именинника (фото: instagram.com/victoriabeckham) Позже Виктория запостила снимок, на котором Дэвид изображен с воздушными шарами в виде футболистов. С чашкой кофе в руке, он позирует на фоне подарков. Похоже, Бекхэмы, как всегда, устроили себе веселое семейное торжество и еще несколько дней будут делиться фото с события. Фанаты присоединились к поздравлениям, написав много теплых слов. Также некоторые признались, что с трудом узнают Дэвида, который стал выглядеть несколько иначе. "Ему сделали подтяжку лица? Не похожий на него", "Что случилось с его лицом?", — недоумевают они. Также мы писали, что Виктория Бекхэм раскритиковала одежду, выпускает популярный певец Джастин Бибер.