Майские праздники с одной стороны опаснее январских, так что можно есть не только дома, но и на улице. С другой стороны прогулки могут компенсировать порцию шашлыков. В любом случае есть несколько хитростей, которые помогут не набрать за праздники. О них диетолог Андрей Невский рассказал в своем Instagram. Как не набрать вес после праздников: 1. За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдет сигнал насыщения и не даст наброситься на еду. ⠀2. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже скорее почувствуете насыщение.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀ 3. Меняйте майонез на 10% -ную сметану или греческий йогурт без сахара. На вкус и же сметана. ⠀4. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле. ⠀5. Обычную колу меняйте на колу зеро, пейте травяные чаи без сахара ⠀6. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.

Иллюстративное фото (pexels.com) ⠀ 7. На десерт выбирайте нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приема пищи! ⠀8. Делайте частые перерывы, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте все вокруг! ⠀ И не забывайте: выходных много и еда — не самое главное в них! Это прекрасная возможность уделить время своим близким, своему хобби, на которое не хватало времени. Проявите заботу о себе: полежите в пенной ванне, присмотрите за своим телом. В общем, делайте все, что хочется, и отдыхайте по полной программе! Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала ошибки, замедляют метаболизм.