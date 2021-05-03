Жирок на ногах, который называют "ушками», не опасен не организма, в отличие от жира в животе. Это просто "погреб", в котором лежат запасы на черный день. Об этом в своем Instagram написала фитнес-тренер Анита Луценко. Многие мечтают от него избавиться, и это вполне реально, рассказала Анита, но для того, чтобы иметь стройные гладкие ноги, придется потрудиться.

Гладкие красивые ноги без жира (фото: pexels.com) Как избавиться от ушек на ногах 1. "балансирует питание: больше овощей, белка, ягод, каш, полезного жира, разнообразное питание. Меньше жареного, сладкого, однообразия, сладких напитков и майонеза с маргарином. 2. Идем на массаж, если нет варикоза или звездочек. Хорошо делать общий или антицеллюлитный. Но без синяков. Делаем 5 сеансов и, если ничего не изменилось, меняем мастера. Второй пункт без первого не даст результата. 3. Скраб, самомассаж. Сами в душе обращаем на эту зону внимание в хорошем плане. 4. Самомассаж роллером. Будет болезненно, по шкале 10 баллов (до 6 допускаем). Катаем боковую, переднюю и заднюю поверхность бедер. 5. Тренироваться: силовые, пробежки, танцы, растяжки. 6. Никаких перееданий. Новые запасы в виде избытка пищи и недостатка движения не подбрасываем. 7. Отключаем режим наивности и ждем результатов не завтра, а через 2 недели примерно! И они будут. Главное — не забыть сделать замеры и фото в ", — посоветовала Анита. Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, как сузить талию. Читайте также: советы Аниты Луценко, которые тренировки нельзя выполнять при варикозе.