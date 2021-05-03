Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы. Ситуация на границе остается стабильной. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу Республики. Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикской границы. За минувшую ночь инциденты не были зафиксированы. На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан взыскали войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. Ранее РБК-Украина писало, что в ходе конфликта погибли более 30 человек. 2 мая стало известно, что Киргизия и Таджикистан подписали совместный протокол делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Согласно документу, будет активизирован процесс описания общего участка.