По Японии пронесся сильный торнадо, который переворачивал автомобили и сносил крыши домов. Всего пострадало 92 здания и несколько человек получили травмы. Об этом сообщает The Japan times. Стихия повредила 92 здания в городе префектуры Сидзуока в субботу. О повреждении сообщили в воскресенье. Сейчас метеорологи изучают возможность возникновения повторного торнадо после того, как многие здания в Сидзуоке были разрушены. Издание уточняет, что в городе были сорваны крыши зданий, разбиты стеклянные окна и автомобили брошены на бок. Кроме того, городские власти заявили, что три человека получили легкие травмы. Сильный ветер повалил на бок и опоры электроснабжения, что вызвало опасную ситуацию и привело к отключениям. Около 3200 домашних хозяйств пострадали от отключения электроэнергии. В воскресенье жители убирали стекло и остатки черепицы, которыми была усеяна территория после торнадо. Люди говорят, что по всему кварталу яростно грохотали окна домов, а затем электричество отключили. Напомним, в США на штат Алабама налетел сильный торнадо. В результате погибли люди. Ранее сообщалось, что торнадо налетел на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.