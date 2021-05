В сети появилось видео, на котором видно, как помощник священника Ярослав ходит по батюшкой с плетеной корзинкой. У нее прихожане кладут пояса, и в том числе деньги на храм. Затем он достает деньги и кладет к себе в карман. Это заметил священник. Данное видео повеселило сеть, и его опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook. Священник в это время ходил с ведром святой воды и святил пасхальные корзины прихожан. В один момент он попросил помощника подойти, и заметил, что он ворует деньги. "Ярослав иди за мной. А ты что деньги воруешь, что ли? Я не понял", — сказал удивленный священник. Ох и Ярослав Posted by Киев Оперативный on Monday, May 3, 2021 Пользователи Сети прокомментировали данный инцидент. Похоже Ярик больше в этой церкви не работает. Вообще смешно. Вся суть религии в одном видео. Мошенник крадет у мошенников; С общака посмел взять … братва не простит. Кадилом насмерть Захр * начать после службы; Бог дал, Бог взял; Саморозрахунок на месте или "свежая копейка"; Карман надежнее, чем корзину … Батюшка шутит … он знает, как надо; Он лично Иисусу передаст; Подвергнут анафеме. Напомним, под Харьковом священник облил прихожан водой прямо из ведра и развеселил сеть. Мы также писали о том, что в Киево-Печерской Лавре прихожане массово нарушали карантин.