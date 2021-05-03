Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают Светлый понедельник. В этот день почитается память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. Библия повествует о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин. В народе первый день после Пасхи называют Поливочный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню яйцо. При этом они не отдавали ее сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у нее, слегка сразившись. Когда парень доставал яйцо, то после этого вел девушку к ближайшего водоема и обливал ее водой "на красоту и здоровье". В понедельник после Пасхи крестники ходили в гости к крестных родителей, а внуки — до бабушек. Народные приметы 3 мая Если будет сильный и громкий первый гром, то будет хороший урожай. Если на ели появилось много шишек, значит будет хороший урожай пшеницы. Если на улице холодно, значит много меда в этом году можно не ждать. Если 3 мая в третий раз за месяц идет дождь, значит, урожай хлеба будет хорошим в ближайшие три роки.Що нельзя делать сегодня В этот день нужно рыбачить. Предки верили, что 3 мая поклевки не будет. Также сегодня запрещено поливать цветы и деревья, так как корни растений будут гнить. Не советуют в этот понедельник стирать вместе постельное белье и другие вещи. Сон может быть неспокийним.Именинникы 3 мая Мужские именины: Гавриил, Александр, Григорий, Николай, Феодор, Федор. Женские именины: Сусанна, Лилия, Жанна, Мария. Напомним, в Киево-Печерской Лавре прихожане массово нарушали карантин. Мы также писали о том, что эксперты рассказали, на которых дровах категорически нельзя жарить шашлыки.