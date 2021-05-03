Надя Дорофеева сдержала свое обещание, данное победителю проекта "Голос стране 2021" и ее подопечному Сергею Лазановському, и приехала к нему на малую родину — в село Попельники. Компанию звездной жене составил ее не менее известный человек Владимир Дантес. Артисты встретились с Сергеем и его родней и вместе отпраздновали Пасху. Теперь же звездное семейство держит путь домой. Надя не удержалась и решила показать свой дерзкий дорожный лук. На странице певицы в Instagram появилось фото Нади в авто в трендовом аутфит. Она позирует возле машины в кожаной черной косухе-оверсайз, прямых светлых джинсах, зеленой футболке, черных удобных кроксах, глаза певица спрятала за солнечными очками трендовой формы. Она играет ключами от авто в руке. "Решаю вопросы. Привожу суету", — с юмором подписала свой серьезный кадр артистка. "Пфффф. Мощно", — отреагировал на пост жены Владимир.

Надя поделилась дерзким фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva) Поклонники на ура восприняли новый кадр с Надей в главной роли и оставили для нее послание под постом. Крутой Босс Сама опасность Красивый Нереальная Местный суетолог Ля какая красавица Ровная дивчуля Молодчага Судя по "Сторис" Надо и Вовы, пара держит путь из Ивано-Франковской области домой. Артист показал спящую на пассажирском сиденье жену, которая, по его словам, обещала периодически меняться местами и вести иномарку, а также поддерживать разговор, но внезапно крепко уснула. Напомним, что ранее Надя Дорофеева фурор домашним фото в топе и лосинах. Поклонники восхищались стройностью звезды и ее бесконечными ноги.