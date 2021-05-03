На Донбассе шахтеры, живущие на неподконтрольной Украины территории, отпраздновали Пасху. На их столах были пояса из хлебных кусков и шашлыки из куриных лап. Об этом сообщает издание "Донпресс". По информации издания многие горняки "ДНР" так и не получили зарплату перед длительными майскими праздниками, а некоторые семьи не могут позволить себе даже накрыть стол с хорошими продуктами. "Шахтере шутят -" получили зарплату, решили поджарить мясо "- и показывают рецепт жарки куриных лап на углях. Еще одно ноу-хау от тех, кто остался без денег на праздники -" пояса "из хлеба", — говорится в сообщении . Ресурс сообщает, что снимки, конечно же были сделаны в шутку, однако за этим скрывается возмущение горняков тем, что их оставили без зарплат. "Люди озлоблены, оставить их без законных выплат накануне праздников было очень опрометчиво. Если говорить чиновничьей языке, цвет социальной напряженности-красный", — пишет издание.

В "ДНР" отпраздновали Пасху шахтеры (фото: donpress.com) Как мы ранее писали, оккупанты в ОРДЛО "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты.