Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня. Боевики в Донбассе обстреливали украинские позиции военных даже на Пасху, 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook. В частности сообщается об одном таком нарушении в сутки. Боевики обстреляли позиции ООС в районе Катериновки. "Недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", — говорится в сообщении. Кроме того, в штабе ООС зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня состоянию на сегодняшнее утро. "Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия", — уточнили в штабе ООС. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Напомним, Москва выдала жителям оккупированных территорий полмиллиона российских паспортов. Об этом рассказали в МВД России. Ранее сообщалось, что боевики продолжают минировать поля и дороги на Донбассе.