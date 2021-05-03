В апреле 65% опрошенных украинский ответили, что не болели COVID-19, а 29% — что болели. Из тех, кто считает, что болел, 17% делали тест, 12% — испытывали симптомы. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Как отмечается в сообщении, данные свидетельствуют, что в Украине больных COVID-19 было больше, чем по официальной статистике. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что на 16 апреля по официальной статистике переболели COVID-19 примерно 2 млн украинском. По данным опроса КМИС переболели 29.1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. "Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4400000 человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике ", — сказал он. Если принять во внимание, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, то больных в Украине может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике. По мнению Паниотто, это не может быть связано с неискренностью респондентов, поскольку они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было. "Я не знаю протоколов сбора информации о случаях COVID, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях COVID и эти данные не попадают к централизованной системе?" — добавил он. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%. Напомним, в апреле 2021 43% украинский были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов. Отметим, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в марте 2021 ключевыми проблемами страны украинцы считали военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемии коронавируса (35%).