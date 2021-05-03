США призвали осуществить правосудие по погибшим в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других. Обращение посвящено Всемирному дню свободы прессы. Об этом говорится в обращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниэла Лангенкемпа. Штаты осудили угрозы и преследования журналистов в Украине. "Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы ", — говорится в сообщении. Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина, за рулем которой находился известный журналист Павел Шеремет. Расследование убийства одного из руководителей издания "Украинская правда" президент и главы силовых ведомств назвали "делом чести". В 2011 году следствие установило, что бывший глава департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 превысил служебные полномочия в отношении журналистов Алексея Подольского и Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 убил последнего.